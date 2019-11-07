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فن

سوزان نجم الدين تنعى هيثم أحمد زكى برسالة مؤثرة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:46 م
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
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نبيل العدوى
نعت النجمة سوزان نجم الدين الفنان هيثم أحمد زكى بكلمات مؤثرة عقب وفاته التى جاءت بشكل مفاجئ فى ساعة مبكرة صباح اليوم.

وقالت "نجم الدين" أن خبر وفاته كان صادما ومؤلما، وأضافت: رغم أنني لم أعرفه عن قرب، إلا أنني حزنت جدا لأجله. ليس لمماته فقط. لأن هذا بيد الله وحده. ولكن لما عرفت عن حياته ووحدته وغربته دون أهل أو سند. ولكن عزاؤنا أنه ذهب حيث أهله العظماء راقدون وحيث الراحة الأبدية بإذن الله.. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.

ورحل هيثم أحمد زكى عن عالمنا عن عمر يناهز الـ35 عامًا فى منزله بمدينة السادس من اكتوبر، وهى نفس السن التي رحلت فيها والدته الفنانة هالة فؤاد.

وتتلقى عائلة الفنان هيثم أحمد زكى عزاءه مساء السبت المقبل حيث يصل أخوه غير الشقيق من لندن خلال ساعات.
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