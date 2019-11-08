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برلمان

برلماني يطالب بمقاطعة شراء اللحوم الحمراء في هذه الحالة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:04 ص
اسعار اللحوم والدواجن
اسعار اللحوم والدواجن
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حسن رضوان
طالب سيد عيسى عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، المواطنين بضرورة مقاطعة شراء اللحوم البيضاء او الحمراء في حالة وجود أي ارتفاع في أسعارها، مؤكدًا أن التجار يقومون باستغلال حاجة المواطن لزيادة أسعارها.

وقال "عيسي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك مجموعة كبيرة من التجار الذين يقومون برفع أسعار اللحوم، بهدف تحقيق أرباح غير شرعية على المواطن البسيط، معقبًا:" أي ارتفاع في أسعار اللحوم لابد أن يقوم المواطن بالمقاطعة فورًا".

وأشار عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان إلى ضرورة تشديد الرقابة من جانب الهيئات الرقابية على التجار للقضاء تمامًا على الجشع مما يضمن استقرار الحالة الشرائية على أكمل وجهة وعدم المغالاة في اسعار الدواجن أو اللحوم أو أي سلعة أو منتج أخر.

وشهدت الفترة الاخيرة تراجع اسعار الفراخ بنسبة من 30% لـ 40% وزيادة فى اسعار لحوم الماشية بداية من هذا الأسبوع بنحو جنيهين ليتراوح سعر الكيلو القائم بين 45 و48 جنيها للكيلو، مقابل 44 و46 جنيها.
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