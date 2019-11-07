محمد بن عبدالكريم العيسى.. شخصية أثرت الفكر الإسلامي فحظي بتقدير العالم.. كرمه الرئيس السيسي.. ومنحه الأمريكان أول وسام يناله خبير دولي | صور

لتسويقه للإسلام المعتدل.. الرئيس السيسي يكرم الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

أول خبير دولي ينال وسام المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية

نائبة ولاية ميتشجان تؤكد استفادتها من جهوده لتشجيع الأقليات الدينية على الانسجام في مجتمعاتها





الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية السعودية، حظي اليوم الخميس، ضمن عدد من النماذج التي أثرت الفكر الإسلامي في مجال العمل الدعوي داخل مصر وخارجها، بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي.ومنح الرئيس السيسي، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي، اليوم، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى للدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وتسلمها عنه الدكتور محمد بن سعيد المجدوعي، وكيل رابطة العالم الإسلامي، خلال الاحتفال بالمولد النبوي بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.ويأتي تكريم الرئيس السيسي للنماذج التي اثرت الفكر الاسلامي، ونظرا لما قدموه من اسهامات بعلمهم وجهدهم، وتقديرًا لتفانيهم فى تجديد الخطاب الدينى والعمل الدعوى.ويتولّى الدكتور العيسى، منصب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وررئيس الهيئة العالمية للعلماء المسلمين منذ عام 2016.كما يشغل منصب مشرف عام على مركز الملك سلمان للسلام العالمي في ماليزيا، وعضو هيئة كبار العلماء في السعودية، ومشرف عام على مركز الحرب الفكرية في وزارة الدفاع، هو عضو في عدد من الهيئات والمؤسّسات العلمية والقانونية والحقوقية في السعودية ودوليًا.وشغل العيسى منصب وزير العدل، ومستشار الديوان الملكي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة تمييز، ورئيس فخري لمجلس وزراء العدل العرب، ونائب رئيس ديوان المظالم، وعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود، وعضو المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.وأيضا حاور الامين العام لرابطة العالم الاسلامي العديد من الجهات السياسية والفكرية والحقوقية والأكاديمية عربيًا ودوليًا.وللدكتور العيسى مجموعة من المؤلفات والبحوث وأوراق العمل والمقالات الفقهية والقانونية والحقوقية والفكرية.ومؤهلات امين عام رابطة العالم الاسلامي عديدة، فهو حاصل على درجة البكالوريوس في الفقه الإسلامي المقارن، وعلى درجتي الماجستير والدكتوراه في الدراسات القضائيّة المقارنة وعلى دراسات في القانون العام -القانون الدستوريقدم محاضرات داخل المملكة وخارجها، عن الفقه الإسلامي ونظرياته القضائية، ولاسيما تشريعه الجنائي، إضافة إلى دراسات (مقارنة) بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.وألقى عددا من المحاضرات داخل المملكة وخارجها، في مختلف الموضوعات الشرعيّة والقانونيّة والفكريّة والحقوقيّة.كما حاور (حول العالم) على امتداد عدة سنوات عددا من الجهات السياسية والفكريّة والحقوقيّة والأكاديميّة.وألقى كذلك العديد من المحاضرات الأكاديميّة، وناقش رسائل علميّة في كبرى الجامعات داخل المملكة وخارجها، وبخاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.له عدة مؤلفات، وبحوث، وأوراق عمل، ومقالات فقهيّة، وقانونيّة، وحقوقيّة، وفكريّة.وعمل في مجالات ذات صلة بالشريعة والقانون، وترقى في درجات السلك القضائي حتى وصل إلى أعلى سُلَّم السلك بدرجة رئيس محكمة تمييز.ويلتقي حاليا الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، خلال جولته في الولايات المتحدة الأمريكية بعدد من الشخصيات والمسئولين منهم من عضو الكونجرس الأمريكي، النائب جون كورتيس، والذي أجرى معه استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما التقى أمين عام رابطة التعاون الاسلامي، خلال جولته في العاصمة الأمريكية واشنطن بعضو الكونجرس الأمريكي، النائبة ديبي دنجل، ممثلة ولاية ميتشجان؛ والتي أعربت عن تقديرها لجهود الدكتور العيسى في تشجيع الأقليات الدينية على الانسجام في مجتمعاتها؛ مؤكدةً استفادتها من هذه الجهود في ولايتها، والتي تضم أكبر جالية إسلامية في الولايات المتحدة.وقال الدكتور العيسى للنائبة الأمريكية، «إن منهج رابطة العالم الإسلامي هو الدعوة باستمرار للمسلمين ولجميع الأقليات بالالتزام بدساتير بلدانهم وقوانينها، وعدم تلقي الفتاوى الدينية من جهات خارجية لا علاقة لها بظرفيتها المكانية»كما اجتمع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بقس مجلس الشيوخ الأمريكي، باري بلاك، واستعرضا سويا موضوعات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ترسيخ الوئام الديني والوطني في المجتمعات ذات التنوع الديني والإثني، والتنسيق بين المؤسسات الدينية في العالم؛ من أجل بث روح التسامح والمحبة بين أفراد المجتمع.كما دار حوار مفتوح بين الدكتور العيسى مع عدد من السياسيين والمفكرين والإعلاميين والقيادات الدينية؛ خلال زيارته للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، حيث أكد أهمية التواصل والحوار بين أتباع الأديان والثقافات لتعزيز التفاهم والتعاون بينها في نطاق المشتركات المتعددة التي تجمع أخوتها الإنسانية، ولدعم تلاحم المجتمعات ولاسيما ذات التنوع.وحظي العيسى بتكريم أمريكي أيضا بمنحه «وسام المجلس» ليكون أول خبير دولي ينال الوسام تقديرا لجهوده الدولية باسم رابطة العالم الإسلامي الداعية لنشر الخير وتعزيز الروابط الإنسانية في العالم.