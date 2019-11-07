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أخبار البلد

ملك البحرين يغادر القاهرة بعد زيارة سريعة ولقاء الرئيس السيسي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:48 م
ملك البحرين
ملك البحرين
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أ ش أ
غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، مطار القاهرة الدولي اليوم /الخميس/، بعد زيارة سريعة للبلاد، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرضا آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، كما تطرقا إلى عدد من الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومواجهة التدخلات الخارجية.

وأشاد عاهل البحرين بما تشهده مصر من نهضة تنموية رائدة حققت إنجازات نوعية في مختلف القطاعات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تقديره لمواقف مصر الثابتة والداعمة على الدوام وإسهاماتها البارزة على امتداد عقود طويلة في دعم مسيرة النهضة والتنمية في البحرين، مثمنا الدور التاريخي الريادي لمصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن القضايا والمصالح العربية وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
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