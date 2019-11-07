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محافظات

أوقاف الشرقية تحتفل بالمولد النبوي بحضور المحافظ ..صور

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:22 م
أوقاف الشرقية تحتفل
أوقاف الشرقية تحتفل بالمولد النبوي بحضور المحافظ..صور
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محمد الطحاوي
شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحتفالية مديرية أوقاف الشرقية بالمولد النبوي الشريف بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق بحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق واللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة و اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين والمواطنين.

بدأت الإحتفالية بتلاوة أيات من الذكر الحكيم للقاريء الدكتورعبد الفتاح الطاروطي وألقى كلمة مديرية أوقاف الشرقية الشيخ زكريا الخطيب وكيل الوزارة وتحدث فيها عن أخلاق الرسول الكريم الذي جاء للإنسانية لنشر قيم الإسلام السمحه وتعاليم الدين الصحيح واختتمت الإحتفالية بتقديم إبتهالات دينية ومدائح نبوية للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع .

كما أرسل محافظ الشرقية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أعرب فيها عن خالص أمنياته وتمنياته بموفور الصحة ومزيد من التوفيق والسداد من أجل رفعة الوطن والمواطن.
أوقاف الشرقية تحتفل بالمولد النبوي بحضور المحافظ ..صور
أوقاف الشرقية تحتفل بالمولد النبوي بحضور المحافظ ..صور
أوقاف الشرقية تحتفل بالمولد النبوي بحضور المحافظ ..صور
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