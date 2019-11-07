محطة تحلية بالعلمين: نسحب مياه البحر من عمق 2 كيلو متر.. فيديو

قال محمود نصر مدير تعاقدات محطة تحلية مياه البحر بالعلمين، إنه تم تصميم ميناء بحري من أجل تجميع المياه التي يتم تحليتها داخل المحطة، ويتم جلب المياه من البحر من عمق 2 كيلومتر كي يتم تحليتها.



وأضاف محمود نصر في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يتم سحب مياه بمواصفات جيدة يتم تحليتها طبقا للأكواد العالمية والمواصفات العالمية.



وتابع محمود نصر: "نراعي كمية الأملاح في مياه البحر وبالإضافة إلى مجموعة من اشتراطات منطقة الصحة العالمية كي يتم تحلية مياه البحر.. يتم إجراء دراسات بحرية ومسح بحري ودراسة أثر بيئي كي لا نؤثر على البيئة والشواطئ وحماية الحياة البحرية وعدم التأثير عليها".



وأضاف محمود نصر: "تم تركيب مواسير بقطر 1600 على عمق 2 كيلومتر لسحب المياه من البحر كي يتم بدء مراحل تحليتها".

