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توك شو

خبير اقتصادى : اتوقع وصول سعر الدولار إلى 13 جنيها

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:05 م
الدولار
الدولار
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قسم التوك شو
قال وائل عنبة، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي والمصرفي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي إيجابي للغاية ويؤثر بشكل قوي على هبوط سعر الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا أنه يتوقع وصول سعر صرف الدولار إلى 13 جنيها خلال عامين.

وكشف وائل عنبة أن أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي لمستويات قياسية جديدة، بمعدل زيادة وصل لـ150% منذ عام 2013، وذلك بفضل زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وانتعاش القطاع السياحي بشكل ملحوظ للغاية، إلى جانب زيادة صادرات الغاز التي وفرت موردا كبيرا من العملة الصعبة.

وأوضح الخبير الاقتصادي والمحلل المالي وائل عنبة، خلال حديثه لبرنامج "السوق"، المذاع على قناة "الغد"، أن الاستثمار المباشر لا يزال ضعيفا نسبيًا، مشيرا إلى أن هناك زيادة في دخل قناة السويس تقدر بـ200 مليون دولار.

ولفت "وائل عنبة"، الى أن البنك المركزي مطمئن إلى وجود احتياطي نقدي يمكنه تغطية أي التزامات مفاجئة.
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