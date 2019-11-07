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أخبار العالم

شاهد.. أكبر مقبرة تحت الأرض في العالم بـ القدس المحتلة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:01 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
افتتحت السلطات الإسرائيلية، منذ أيام، مقبرة هار همنوخوت، التي تعد أكبر مقبرة يهودية، والوحيدة من نوعها في العالم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المقبرة التي تمتد على أراضي قرية دير ياسين الفلسطينية، هي الوحيدة من نوعها في العالم الحديث، ومن شأنها أن تجعل اليهود يعيدون إلى الحياة العملية ممارسات اليهود القدامى في عملية الدفن.

تتكون المقبرة من أنفاق تحتوي على مدافن كثيرة، بما يوازي ميلا كاملا من الأنفاق، معدة لدفن الموتى في المستقبل.

وتوفر المقبرة عند اكتمال بنائها النهائي حوالي 23 ألف قبر للسكان، وتبلغ تكلفة المشروع 50 مليون دولار، ويستغرق إتمامه ثلاث سنوات. وتحتل الأنفاق 5% فقط من المساحة تحت الأرض والمخصصة للمقابر الجديدة.

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