إيجي إكس 30 يرتفع 1.6%.. أداء إيجابي لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14795.8 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 1.63%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنسبة 1.52% مسجلا 547.4 نقطة.



سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 1.16% مغلقا الفترة عند مستوى 2152 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 0.73 % مغلقا عند 17659 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 1.58 % مغلقا الفترة عند 1459.5 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 9.7 مليار جنيه مسجلا مستوى 737.4 مليار جنيه مقابل 727.7 مليار جنيه.