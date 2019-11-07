ارحموا أولادي.. سيدة تستغيث بمجلس الوزراء من حذف حصتها التموينية

استغاثت المواطنة الفت عزت معوض عبر موقع صدي البلد الإخباري، من تعرضها وأبنائها ال3 لحذف حصتها التموينية المقررة.



وأوضحت خلال خدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الإخباري أن سبب حذفها من البطاقات التموينية هي فاتورة التليفون الأرضي وأنها اكتشفت أن مديرية التموين قالت إن الفاتورة 850 جنيها رغم أنها لم تتجاوز 45 جنيها.



وأضافت أنها تقدمت بأكثر من تظلم دون أي استجابة لها، مؤكدة أن دخلهم الشهري لا يكفي تكاليف دراسة أبنائها.



وتابعت: "فجأة جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة المواطنين وفرحت لكن وزارة التموين مش عايزنا نفرح بعتولي رسالة تاني عايزين مستندات من شركات المحمول روحت للشركات ابلغوني مفيش الكلام ده.. ودلوقتي مش عارفة اعمل ايه.. ارحمونا يا وزارة التموين".



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