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محطة تحلية العلمين: 12 طرمبة مسؤولة عن سحب المياه تمهيدا لتحليتها.. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:10 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال محمود عصمت مهندس ميكانيكا وجودة بمحطة تحلية مياه البحر بالعلمين، إننا نستقبل مياه البحر من منطقة المأخذ البحري في مبنى على عمق 10 متر من سطح البحر ونسحب مياه البحر من عمق 2 كيلومتر.

وأضاف عصمت في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مياه البحر تمر على 12 طرمبة مسؤولة سحب المياه من البيارة لإدخالها على بداية عملية التحلية.

وتابع :" نتحكم في الـ 12 طرمبة وفقا لضغط العمل داخل المحطة، والطرمبة الواحدة تستطيع أن تسحب 1500 متر مكعب في الساعة".
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