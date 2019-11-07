سفير مصر بألمانيا ينقل تهنئة السيسي للجالية المصرية بذكرى المولد النبوي

نقل سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية السفير خالد جلال، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للجالية المصرية في ألمانيا بذكرى المولد النبوي الشريف.



ونشرت السفارة المصرية ببرلين - على صفحتها الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي - تهنئة الرئيس السيسي للمصريين المسلمين في المهجر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وجاء نصها: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين في الخارج.. يسعدني أن أتقدم إليكم بخالص التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة عليكم وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والازدهار.. وكل عام وانتم بخير".