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توك شو

توفيق عكاشة: دولة العراق تشهد انقلابًا على القواعد الاجتماعية الأمريكية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:13 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
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قسم التوك شو
قال توفيق عكاشة إن دولة العراق تشهد انقلابًا على القواعد الاجتماعية الأمريكية التي وضعها "بول بريمر"، لافتًا إلى أن الهدف منها تدمير الشعب العراقي والقضاء التام على القومية العراقية، فانتفض العراق وأعاد كل شيء لأصله.

وأضاف عكاشة خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن القومية العراقية لها السيادة الأولي ولا فرق بين سني ولا شيعي، مؤكدًا أن القومية هي الأولى بأن تكون هي البيت الكبير للشعب العراقي وهذه مطالبتهم وهي إعادة صياغة دستور جديد يقضي على الطائفية والعرقية.

وأشار إلى أن العراقيين خرجوا لكي يضعوا على "قنصلية إيران" لافتة كبيرة معلقين عليها "مغلق بأمر الشعب العراقي" العراق العربي هو العمود الفقري للأمة العربية، موضحًا أن ما يشهده العراق مؤامرة من أمريكا وفارسية لكي يتم القضاء على الجنس العربي العراقي.

وشدد عكاشة، على أن هناك عصرا لا بد أن نتذكره وهو خلال يوم من الأيام كان هناك توسع في الرقعة السكانية في القرى المصرية.

وكان المصدر الرئيسي لها هي العراق، لافتًا إلى أن تغير الأوضاع الاقتصادية إلى أوضاع أفضل وأكثر يسرًا وتحسن الريف المصري كان العراق له الفضل كله فالأصيل لا ينسى.
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