محطة تحلية العلمين: إنتاج 150 ألف متر مياه صالحة للشرب يوميا.. فيديو

قال محمود عصمت مهندس ميكانيكا وجودة بمحطة تحلية مياه البحر بالعلمين، إن مبنى الطلمبات على عمق 7 أمتار تحت سطح البحر.



وأضاف محمود عصمت في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا ننتج 150 ألف متر مكعب مياه صالحة للشرب في اليوم وتكفي لـ مليون نسمة.



وتابع محمود عصمت:" كل مياه البحر يتم إخضاعها للفحص في معمل تحليل، ثم ننتقل إلى مرحلة الفلاتر لتنقية المياه واختيار نوعية مياه البحر التي تصلح للتحلية".

