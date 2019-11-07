محطة تحلية العلمين: إنتاج 150 ألف متر مياه صالحة للشرب يوميا.. فيديو

قال محمود عصمت مهندس ميكانيكا وجودة بمحطة تحلية مياه البحر بالعلمين، إن مبنى الطلمبات على عمق 7 أمتار تحت سطح البحر.
وأضاف محمود عصمت في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا ننتج 150 ألف متر مكعب مياه صالحة للشرب في اليوم وتكفي لـ مليون نسمة.
وتابع محمود عصمت:" كل مياه البحر يتم إخضاعها للفحص في معمل تحليل، ثم ننتقل إلى مرحلة الفلاتر لتنقية المياه واختيار نوعية مياه البحر التي تصلح للتحلية".
وأضاف محمود عصمت في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا ننتج 150 ألف متر مكعب مياه صالحة للشرب في اليوم وتكفي لـ مليون نسمة.
وتابع محمود عصمت:" كل مياه البحر يتم إخضاعها للفحص في معمل تحليل، ثم ننتقل إلى مرحلة الفلاتر لتنقية المياه واختيار نوعية مياه البحر التي تصلح للتحلية".