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محطة تحلية العلمين: إنتاج 150 ألف متر مياه صالحة للشرب يوميا.. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:21 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال محمود عصمت مهندس ميكانيكا وجودة بمحطة تحلية مياه البحر بالعلمين، إن مبنى الطلمبات على عمق 7 أمتار تحت سطح البحر.

وأضاف محمود عصمت في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا ننتج 150 ألف متر مكعب مياه صالحة للشرب في اليوم وتكفي لـ مليون نسمة.

وتابع محمود عصمت:" كل مياه البحر يتم إخضاعها للفحص في معمل تحليل، ثم ننتقل إلى مرحلة الفلاتر لتنقية المياه واختيار نوعية مياه البحر التي تصلح للتحلية".
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