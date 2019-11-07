بعد وفاة الفنان هيثم أحمد زكي.. تنبيه من أطباء مصر على سرعة إجراء رسم القلب لهذه الحالات

بعد وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، قدم بعض الأطباء مجموعة من النصائح الطبية لتفادي الموت المفاجئ.



ونصح الأطباء على أحد الجروبات الطبية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عند شكوى أي شخص من ألم في المنطقة العليا من منتصف البطن، لابد من الاسراع لفحص المريض وإجراء رسم قلب.



وأشار الأطباء من خلال المنشور الى أن الألم الذي يحدث في المعدة من المحتمل أن يؤدي لجلطات في شرايين القلب، التي تؤدي للموت المفاجئ.



وذكروا أنه يوجد بعض الحالات التي يجب إجراء رسم القلب لها بطريقة فورية:



- مريض يعاني من السكر.

- مرضى ضغط الدم المرتفع.

- كبار السن.

- مرضى السمنة.

- مرضى القلب ومن لديهم قصور بالمخ.

- مريض يعاني من آلام في المعدة.

- أفراد عائلة يحدث بها موت مفاجئ بطريقة مستمرة.

