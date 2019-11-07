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ثقافة

حضور جماهيرى وإشادة نقدية بفيلمى عروستى وشياكة بالثقافة السينمائية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:11 م
صدى البلد
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طارق موسى
تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، عرض مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، فيلمى "عروستى" و "شياكة"، أمس الأربعاء بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.

أقيمت ندوة عقب عرض الفيلمين بحضور كوكبة من الكتاب والنقاد وعدد كبير من الجمهور، بحضور المخرج حمدى السيد مخرج فيلم شياكة، والمخرج شريف جابر مخرج فيلم عروستى، وهما من الأفلام الروائية القصيرة، وأدار الندوة الناقد السينمائي مجدى الشحرى مدير مركز الثقافة السينمائية .

ناقشت الندوة الأفلام من حيث الفكرة والرؤية الفنية للمخرج والرسالة التى يقدمها العمل، فعن فيلم ( شياكة ) وهو فيلم صامت مدته ١٧ دقيقة، نجده قائم على فكرة نقدية ساخرة للمجتمع وتوصيل الرسالة بشكل رمزى غير مباشر لبعض الجوانب السلبية للتفكير المجتمعى الذى يقيم الأشياء والأشخاص بالشكل الظاهرى فقط، وقد أثنى النقاد على العمل منهم الناقد سيد الاسكندراني الذى أشاد باختيار الموسيقى التصويرية للعمل وفكرة الفيلم الصامت الذى أعاد المتلقي لذاكرة السينما الصامتة، التى تعتمد على المدرسة الرمزية وليس المباشرة فى توصيل وجهة نظر المخرج كأفلام شارلى شابلن، أما فيلم عروستى وهو فيلم روائي قصير مدته ١٥ دقيقة ناطق ملون، وأيضا ينتمى للأفلام الساخرة، فهو يستعرض فكرة البحث عن عروسة .

بحضور الفنان عبد الفتاح البلتاجي، الناقد سيد الاسكندراني، الفنان معتز السويفي، الموزع الموسيقي سامح توفيق، الكاتب الصحفي محمد الغيطاني، السيناريست ناصر عبيد، المنتج الفني ماجد البحيرى، السيناريست حسن ابو العلا .
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