النقابة العامة بالبترول تهنئ رئيس الجمهورية بالمولد النبوي الشريف

أرسل محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.



وجاء في نص البرقية: "يسعدني ويشرفني وإنه لمن دواعي سروري أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء قطاع البترول أسمى التهاني القلبية، وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بحلول ذكرى مولد خاتم الأنبياء نبي المحبة والسلام، سيد العالمين محمد بن عبد الله صل الله عليه وسلم".



وقال: "وإننا إذ نستوحى من تلك الذكرى العطرة ما قدمه المصطفى صل الله عليه وسلم للإنسانية من تعاليم السلام والتعايش والأخاء، ونستلهم من سيرته النبوية الشريفة قيم السماحة والوسطية والإعتدال، نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم لما فيه خير البلاد من أجل أن يعم الأمن والسلام والرخاء لمصرنا الغالية ومواصلة مسيرة التنمية والعطاء والإصلاح".



وأشار: "ونعاهد الله وسيادتكم بالوقوف خلف قيادتكم الرشيدة، أمناء مؤيدين جميع خطواتكم على الصعيدين الداخلي والخارجي وحريصين على تنفيذ برنامج سيادتكم الإصلاحى وتحقيق رؤيتكم لمصر ٢٠٣٠ بكل صدق وإخلاص حتى يتحقق التقدم والإزدهار".



وتابع: "دمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وأمن وسلام".



كما أرسل رئيس النقابة العامة ببرقية تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعددًا من المسئولين والوزراء والعاملين بقطاع البترول وجميع الشعب المصري والمسلمين في أنحاء العالم بهذه المناسبة المباركة.