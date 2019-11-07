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منوعات

بالصدفة.. العثور على عملات ذهبية عمرها 500 عام.. فكم تبلغ قيمتها؟!

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:28 م
صدى البلد
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هدير علاء
في واقعة لا تتكرر كل يوم، تمكن بريطاني سعيد الحظ من العثور على ثروة طائلة بالصدفة البحتة أثناء قيامه بالبحث عن خاتم زواج صديقه، مستخدمًا في ذلك جهازا للكشف عن المعادن، حيث اكتشف مجموعة من العملات الذهبية يعود تاريخها إلى حوالي 500 عام، وتُقدر قيمتها بحوالي 100 ألف جنيه إسترليني.

ولم يتمكن "بول رينارد"، البالغ من العمر 44 عامًا، من تمالك دموعه وانفجر في البكاء عقب عثوره على العملات الذهبية أثناء قضائه عطلة بمدينة "باليكاسل" في أيرلندا الشمالية.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد عثر "رينارد"، وهو من مقاطعة "ويست يوركشاير" في إنجلترا، على 84 عملة ذهبية، يعود تاريخ بعضها إلى فترة حكم ملك إنجلترا "هنري الثامن".

وأوضحت صحيفة "The Sun" البريطانية أن "رينارد" وصديقه "مايكل جوين" كانا في جولة برفقة صديق لهما يعمل كمزارع أثناء العطلة، وقد طلب منهما مساعدته في العثور على خاتم زواجه، الذي سقط منه في أحد الحقول المحيطة بمنزله.

وأثناء عملية البحث تم اكتشاف العملات الأثرية، إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور على خاتم الزواج.

وأفادت "ديلي ميل" بأنه يتم حاليًا تقييم مجموعة العملات الذهبية بمتحف "ألستر" في أيرلندا الشمالية، ويعتقد الخبراء أن قيمتها من الممكن أن تتجاوز 100 ألف جنيه إسترليني.
بالصدفة.. العثور على عملات ذهبية عمرها 500 عام.. فكم تبلغ قيمتها؟!
بالصدفة.. العثور على عملات ذهبية عمرها 500 عام.. فكم تبلغ قيمتها؟!
بالصدفة.. العثور على عملات ذهبية عمرها 500 عام.. فكم تبلغ قيمتها؟!
بالصدفة.. العثور على عملات ذهبية عمرها 500 عام.. فكم تبلغ قيمتها؟!
بالصدفة.. العثور على عملات ذهبية عمرها 500 عام.. فكم تبلغ قيمتها؟!
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بالصدفة.. العثور على عملات ذهبية عمرها 500 عام.. فكم تبلغ قيمتها؟!

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