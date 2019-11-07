محمد أبو العينين: رحلة العائلة المقدسة ستكون سببا في تطوير القطاع السياحي.. والمتحف المصري الكبير حدث ثقافي عبقري

حلّ رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، ضيفًا على الإعلامية رشا مجدي، على قناة صدى البلد، وكشف أبوالعينين، أن مصر لديها مشكلة في تسويق إمكانياتها السياحية عالميًا، وأن سبب نجاحه في السوق اليابانية هو الإصرار على النجاح، موضحا أنه شارك في العديد من الأسواق المتخصصة، وأصر على التطور وأصبحت هناك ثقة والمنتج يطلب بالاسم.



أبو العينين: مصر لديها مشكلة في تسويق إمكانياتها السياحية عالميًا





أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، حرصه على حضور جميع المعارض النوعية المتخصصة سواء في مجالات الصناعة أو السياحة، لنقل رؤية مصر وتصحيح الصورة التي ينشرها المضللون لتشويه البلد.



وقال «أبو العينين» خلال لقائه على قناة «صدى البلد» إن انتقال مصر للعالمية شيء مؤثر جدًا، لذلك يجب أن نعرف متطلبات هذا التعبير لكي ننتقل للعالمية، موضحا أننا "لابد أن نبحث عن متطلبات العالم ومخاطبة الجنسيات المختلفة خاصة في مجال السياحة".



وأوضح «أبو العينين» أنه رغم التطور الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة ومجيء 12 مليون سائح خلال عام، لكن مصر مازالت مظلومة في قطاع السياحة، خاصة أن مصر لديها ما يؤهلها ويميزها عن الدول الأخرى، خاصة الشواطئ والآثار والمناطق الطبيعية والسياحية العظيمة باعتبارها هبة من الله.



وأشار «أبو العينين» إلى أنه لابد من تصحيح منظومة التسويق والتواجد الإعلامي بصورة مختلفة والتفاعل مع الأحداث لتسويق لمصر عالميًا، مؤكدًا أن القيادتين السياسية والأمنية استطاعتا رسم منظومة أمنية جيدة بنت ثقة عند الدول، فضلا عن الخدمات التي تُقدم للسائح.



دولتنا قوية.. أبو العينين: منظومة مصرية ناجحة في الاستثمار والسياحة





قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن سبب نجاحه في السوق اليابانية هو الإصرار على النجاح، موضحا أنه شارك في العديد من الأسواق المتخصصة، وأصر على التطور وأصبحت هناك ثقة والمنتج يطلب بالاسم.



وأضاف «أبو العينين» خلال لقائه على قناة «صدى البلد» أن المشروعات التي يشارك فيها كبيرة محطات المترو والقطارات والفنادق والمستشفيات، مشيرا إلى أن أي منتج له مداخل والأهم المصداقية، مشيرا إلى أن السوق اليابانية رائعة في السياحة المصرية.



وأشار الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي إلى أن القطاع الخاص الاستثماري ورجال الأعمال لديهم دور بجانب الحكومة في الترويج للسياحة والتواجد في الأسواق الأجنبية بصورة أكثر تسويقا باحترافية لتصل الرسالة صحيحة.



وأوضح «أبو العينين» أن السياحة في مصر في تقدم ونهوض، مؤكدا أن الدولة المصرية أصبحت قوية ومنظومة ناجحة في جميع القطاعات، منها السياحة والاستثمار.



أبو العينين: رحلة العائلة المقدسة ستكون سببا في تطور القطاع السياحي





أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، أن رحلة العائلة المقدسة ستنقل مصر نقلة كبيرة، خاصة أنها تجذب أقباط العالم للحج في مصر، موضحا أننا بحاجة الي منظومة وفريق عمل يتخصص في هذا الأمر.



وتساءل «أبو العينين» خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي على قناة «صدى البلد»: لماذا تأخرنا في الإجراءات الخاصة برحلة العائلة المقدسة، مؤكدا أن رحلة العائلة المقدسة ستكون سببا في تطور القطاع السياحي بشكل عام في المناطق المصرية.



وأوضح الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، أن الدولة تسعى إلى تخفيف العبء عن المستثمرين وطرح الأراضي بأسعار جيدة، مشيرا إلى أن فكرة التنمية في المناطق الجديدة بحاجة الي إعادة النظر لجذب المستثمرين الأجانب.



وشدد «أبو العينين» على أن التنمية التي تشهدها مصر هامة جدا، وهذا ما أشاد به العالم، والجميع عرف نوعية الحياة في مصر، وهذا ما رآه في الشعوب والمسئولين .



أبو العينين يطرح أفكارا جديدة لتطوير الصناعة وجذب استثمارات لمصر





قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إنه عندما نتعامل مع القيمة المضافة بخطة تدريجية ستكون أسهل خاصة لجذب المستثمرين وتخفيف العبء عن الدولة، خاصة أن الدولة عندما تقوم بكل شيء يمثل عبئا كبيرا عليها.



وأضاف رجل الأعمال محمد أبو العينين، خلال لقائه على قناة «صدى البلد»، أنه لابد من مشاركة القطاع الخاص بأضعاف ما تقوم به الحكومة حتى لا يكون هناك عبء ومسئولية على الدولة حتى لا تلجأ للقروض والفوائد، مؤكدا أن الإعلام له دور كبير في ترويج الأفكار لبناء مصر الصناعية الحديثة.



وشدد الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، على أننا بحاجة ضرورية لدراسات جيدة عن كيف نسوق أنفسنا في مجالات الاستثمار والصناعة، مؤكدا أن "سوق الاستثمار مفتوحة للجميع، لذلك علينا أن نعمل جيدا لجذب الاستثمار لنكون سوقا مميزة ونقدم الأمثال الجيدة والنموذجية للصناع والمستثمرين".



وأوضح رجل الأعمال محمد أبو العينين أن الصناعة في مصر ظلمت وما زالت مظلومة، لذلك يدعو إلى خطة جديدة لتطوير فكرة الصناعة في مصر ليكون هادفا ويؤدي إلى تسكين الصناعات الحديثة التكنولوجية والقيمة المضافة في عدة مناطق صناعية متخصصة وموزعة على كل المناطق الجغرافية، مما يوفر فرصا استثمارية في مجالات غير تقليدية.



أبو العينين: المتحف المصري الكبير حدث ثقافي عبقري







قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن المتحف المصرى الكبير حدث عظيم بكل المقاييس يحتاج جميع سبل التسويق واستغلاله للخروج بشكل مشرف تمهيدا لتأهب العالم لاستقبال هذا الحدث الثقافى المبهر العبقري.



وأكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي على قناة «صدى البلد»، أن أجهزة التكنولوجيا العملاقة الحالية تساعدنا على التسويق لافتتاح المتحف المصرى الكبير بتدشين موقع إلكترونى يسهل عملية الوصول لتفاصيله ومحتويات المتحف وموعد افتتاحه للترويج للسياحة المصرية.



وطالب باستغلال وسائل التواصل الاجتماعى ومنها فيس بوك للترويج للسياحة المصرية بدلا من استخدامه في التنازع قائلا: "بدل ما الشباب قاعدة تشتم بعض على الفيسبوك المفروض تستخدمه بطريقة مفيدة للإبداع وتنشيط السياحة".



وأضاف الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي: "مصر تتطلع لنقلة عالمية في السياسات، والتشريعات، والممارسات وخلق البيئة المناسبة للمشاركة المجتمعية".

