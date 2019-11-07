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رياضة

مدرب الكاميرون لـ صدى البلد: لا نخشى أي فريق في البطولة.. ولاعبونا الأكثر خبرة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:20 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد رايموند كالا المدرب العام للمنتخب الكاميرونى الأوليمبى على حسن استقبال مصر لبعثة المنتخب الكاميرونى، وأن مصر تستطيع تنظيم بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بشكل رائع ومبهر مثلما فعلت فى تنظيم الأمم الأفريقية للكبار فى الفترة القليلة الماضية.

وقال رايموند كالا فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "نحن نستعد بشكل جيد منذ فترة طويلة ولا يشغلنا من وقع معنا فى نفس المجموعة لأن الفرق الثمانية التى صعدت لهذه المرحلة تعد أقوى ثمانية منتخبات فى القارة كلها".

وأضاف كالا: "أعتقد أن المنتخب الكاميرونى قوي بسبب عدد المحترفين الكثير المتواجد بالمنتخب الذى يجعل لاعبينا أكثر خبرة وأكثر قدرة على تحمل الضغوطات".

وأردف المدرب العام لمنتخب الكاميرون الأوليمبى: "وقوعنا مع مصر فى نفس المجموعة يجعل الصعود أصعب قليلًا، لكن نحن المنتخب الأقوى والمرشح الأبرز للصعود بجانب المنتخب المصرى".

وأوضح: "أكثر شىء نخشى منه خلال البطولة ككل هو الغيابات والنقص العددى سواء فقد اللاعبين عن طريق الإيقاف خلال المباريات أو عن طريق الإصابة".

واختتم رايموند تصريحاته: "كل شىء فى مصر رائع من أول استقبال البعثة مرورًا بالمعسكر المغلق الذى أقمناه بالإسماعيلية والفنادق والتنقلات وملاعب المباريات كل شىء يسير على ما يرام و الجميع يوفر لنا كل سبل الراحة".

وتستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري على ملعبي القاهرة الدولي والسلام.

وتعتبر بطولة إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وسيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل، حيث سيخوض منتخب مصر منافسات البطولة بمشاركة مالي والكاميرون إضافة إلى غانا.
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