دورات تدريبية لإعداد إعلامي شامل بإعلام القاهرة..20 نوفمبر

أعلنت وكالة كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي مجموعة من الدورات التدريبية الإحترافية في كافة المجالات الإعلامية لإعداد إعلامي شامل.



وأوضح المركز ان الدورات الاعلامية متخصصة ومعتمدة وهي متاحة لطلاب الكلية وخريجيها وطلاب الكليات الاخرى بجامعة القاهرة والجامعات الحكومية والخاصة وخريجيهم.



وذكرت الكلية انه يتم منح المتدرب شهادة معتمدة من كلية الإعلام جامعة القاهرة لافتة إلى أن الحجز يبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٠/١١/٢٠١٩ بإدارة رعاية الشباب الدور الرابع بمقر كلية الإعلام.