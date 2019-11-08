برلماني يكشف موعد خروج مشروع قانون المرور الجديد للنور

قال يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، أن البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، يستعد لمناقشة مشروع قانون المرور الجديد، تمهيدًا لإقراره، بعد أن قامت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، برئاسة اللواء كمال عامر، بالموافقة عليه نهائيًا.



وأضاف "الكدواني" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن من المتوقع أن يخرج مشروع قانون المرور الجديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، لافتًا إلى أنه يستهدف قانون المرور الجديد ردع المُخالفات التي تشهدها مصر يوميًا.



وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أنه بعد أن يقوم البرلمان بمناقشة مشروع قانون المرور الجديد سيتم إحالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه وبعد التصديق عليه سيتم نشره في الجريدة الرسمية وإعطاء فرصة سماح من سنتين إلى ثلاثة لـ 14 وزارة مشتركة في هذا المشروع للانتهاء من البنية التحتية لاستقبال ما يتضمنه المشروع.



قيمة المخالفات بـ قانون المرور الجديد:



كما وضع قانون المرور الجديد، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 300 جنيه وتصل لـ 3000 جنيه.





غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق

ـ الاعتداء على رجال المرور

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور

ـ السير بدون فرامل



* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة



* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار



5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه إلى



2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه

ـ مخالفة الإضرار البيئي

ـ مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.



* شروط استخراج رخصة قيادة للسيارة

كما وضع قانون المرور الجديد، شروطًا جديدة، لاستخراج رخصة قيادة للسيارة، وفيما يلي نستعرض أهم تلك الشروط:

- أن لا يقل السن عن 18 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام الخاص



– أن لا يقل سن قائد السيارة عن 21 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهنى.



– اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.



– أن يكون طالب الرخصة حاصل على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.



– الحصول على القبول عقب اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة باحدى مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.



– يتم تحديد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفنى لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.



– يخدع طالب الرخصة الى عمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة.



- يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة فى حالة سكر أو الجرائم الإهاربية



- عدم وجود أى أحكام سابقة فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.



- كما يقدم طالب الرخصة 4 صور شخصية 4×6 وشهادتين طبيتين "باطنة ونظر" وصورتين من بطاقة الرقم القومي.



* إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة القيادة



وأعفى قانون المرور الجديد مجموعة من الفئات من رخصة قالقيادة الخاصة، وهم: أعضاء السلك الدبلوماسي، والقنصلي العربيين أو الأجنبيين والعاملون العرب، أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية والأجنبية وعائلاتهم، بشرط المعاملة بالمثل، وأعضاء الهيئات العربية والدولية والأجنبية، غلى جانب ذو الإعاقة والمصابون من العمليات الإرهابية والأمنية.



شروط ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد



* ووضع قانون المرور الجديد المقرر إصداره خلال دور الانعقاد الخامس، لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، شروطا لترخيص تسيير المركبات كالتالي:

ـ سداد الضرائب والرسوم المقررة

ـ التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها.

ـ استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة.

ـ تحدد شروط الفحص الفني بما لا يزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.

ـ تركيب GPS

ـ تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء