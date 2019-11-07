تحذير للسيدات.. حبوب منع الحمل تزيد نسب الإصابة بمرض القلب 20%

هناك شائعات كثيرة حول مرض القلب، من حيث الفئة العمرية التي تصاب به، او جنس الشخص، فمرض القلب من اخطر الامراض التي تصيب الإنسان.



أشارت جمعية أمراض القلب الأمريكية أن امراض القلب تصيب النساء في جميع الفئات العمرية، ولاسيما الفتيات في مقتبل العمر، كما وضحت أن النساء اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل تزيد نسبة خطر الاصابة 20%، فيؤدي الأمر بهم لانسداد الشرايين.



وفقًا لجمعية أمراض القلب الامريكية، فأمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة بين النساء فوق سن 65، ويشير المعهد الوطني للشيخوخة إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وأكثر عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أمراض القلب.



ونوهت الجمعية الأمريكية أن تناول أدوية السكر يقلل من مستويات السكر في الدم ويمنع المضاعفات مثل فقدان البصر، وتلف الأعصاب، وأمراض الكلى، ومع ذلك فإن انخفاض مستويات السكر في الدم يكون له تأثير أقل على الأوعية الدموية الكبيرة التي تصبح ملتهبة، مما يزيد من خطر الإصابة أمراض القلب.

