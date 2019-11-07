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توك شو

مهندس في محطة تحلية مياه العلمين: المشروع بالنسبة لنا أمن قومي.. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:07 م
محمود عصمت مهندس
محمود عصمت مهندس ميكانيكا
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هاني حسين
قال محمود عصمت مهندس ميكانيكا وجودة بمحطة تحلية مياه البحر بالعلمين، إن تكنولوجيا محطة التحلية تكنولوجيا أوروبية ومتواجدة في الدول رقم واحد في العالم.

وأضاف محمود عصمت في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن محطة تحلية مياه البحر أمن قومي لأنها تغطي مليون نسمة، قائلا:" تكلفة المحطة 120 مليون دولار".

وتابع محمود عصمت: "هذه النوعية من المشروعات الجديدة في مصر، ولدينا عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات، ونسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق التنمية".
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