غضب فلسطيني من مشروع إسرائيلي فوق القدس المحتلة

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن الخطط الإسرائيلية الرامية لإقام خط عربات تلفريك فوق القدس وأسوار البلدة القديمة، تثير غضب الفلسطينيين، الذين يؤكدون أنه سيمحو التراث الفلسطيني في المناطق التي ينوي الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.



وأشارت الوكالة إلى أن المشروع المقترح والذي يتكلف نحو 220 مليون شيكل، سينقل نحو 3 آلاف سائح ومصل في الساعة من الشطر الغربي من القدس إلى البلدة القديمة شرقي القدس في رحلة تستغرق 4 دقائق"، وتزعم الحكومة الإسرائيلية أنه سيخفف الزحام المروري الشديد في المنطقة التي تعج بالسكان والسائحين الذين يزورون مواقعها الدينية المسيحية والإسلامية واليهودية العديدة".



وقال الوزير الإسرائيلي لشؤون القدس، زئيف إلكين إن هذا مشروع استراتيجي يروج للسياحة في البلدة القديمة بالقدس، سيخدم أيضا السكان الفلسطينيين في المدينة.فيما يقول الفلسطينيون إن مساره المقرر سيجعل عربات التلفريك على بعد أمتار فوق منازلهم في القدس الشرقية وسيثير خلافا بشأن مستقبل المدينة التي تقع في قلب الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.



وفي وقت سابق، قال محافظ القدس، عدنان غيث: إن "إسرائيل ترمي إلى قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، والعمل على تهويد ما تبقى من أراضي المدينة، رغم الرفض الفلسطيني، الرسمي والشعبي".



وتوقع محافظ القدس أن "تحدث صدامات فلسطينية إسرائيلية جراء هذا العمل الاستيطاني". على حد تعبيره.

