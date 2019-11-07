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اقتصاد

رويترز: انهيار متوقع لليرة التركية خلال الفترة المقبلة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:03 م
الليرة التركية
الليرة التركية
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رويترز
توقعت وكالة رويترز ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية خلال الفترة القادمة، قائلة إنه من المتوقع إنخفاض سعر الليرة التركية ليصبح بعد شهر 5.80 ليرة للدولار، و6 ليرة للدولار بعد 3 أشهر، وبعد 6 أشهور سوف يصبح سعر الليرة 6.233 للدولار بينما سيصبح بعد 12 شهر 6.415 ليرة للدولار الواحد.

فيما يتوقع الخبراء إنخفاض قيمة الليرة لتصل إلى 6.30 ليرة للدولار الواحد بعد 12 شهر وفقًا لإستبيان شهر أكتوبر،

وأشار استبيان وكالة رويترز للأنباء إلى أن قيمة الليرة التركية قد انخفضت بنسبة 8 فى المائة تقريبًا.

ومن المتوقع أن تحتل الليرة المركز الثانى بحلول نهاية عام 2019 فى قائمة أضعف العملات أداءً بعد البيزو الأرجنتينى الذى تزعزع خلال الأزمة المالية الأرجنتينية.
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