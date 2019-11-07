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حوادث

قيادات جماعة الإخوان المحظورة يعيشون فى ثراء.. وشبابها يستنجدون

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:21 م
قيادات جماعة الاخوان
قيادات جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية
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مصطفى رماح
يواصل قيادات الجماعة الإرهابية ممارسة هوايتهم المفضلة فى جمع الأموال من خلال الاستيلاء على أموال التنظيم والعمل فى القنوات الإرهابية التى تبث من تركيا والتى تهدف للتحريض وإثارة الفتن.

ورغم ثراء قيادات الجماعة الهاربة، والذين جمعوا ثرواتهم من أموال التنظيم والعمل بالقنوات التركية، لبناء القصور، فإن شباب الإرهابية يستنجدون للحصول على قوت يومهم، دون جدوى.

ودليلًا على حالة الثراء الفاحش التي يعشها القيادات الإرهابية، فإن محمد الإسلامبولي يحقق حلمه القديم، ويمتلك مزرعة مساحتها بالفدادين، في ريف إسطنبول، والإخواني الهارب إسلام الغمري، أصبح أحد رواد الأعمال من أموال الجماعة المنهوبة.

أما الإخواني أشرف حامد الهارب من حكم بالمؤبد في أحداث العنف بالسويس، يعيش تحت أقدام سادته الأتراك ويدير مركز "حريات" لحقوق الإنسان الذي أسسه بعد هروبه الإرهابي طارق الزمر.

الإخواني عامر عبد الرحيم الشهير بترامب الإخوان يبني قرية "سانجه" السياحية ويمتلك "22" شقة فندقية بأكبر برج في إسطنبول.

بينما القيادي الهارب أيمن إسماعيل جاد يفتتح شركة سياحية بشراكة الهارب ممدوح علي يوسف ويستولى على أموال التنظيم لشراء شقتين لتأجيرهما للسائحين من عملاء الشركة.

في حين أن شباب الإخوان يستنجدون للحصول على قوت يومهم بينما الهارب خالد عبد اللطيف الخزرجي وسمير زكي العركي يسكنان أفخر المنازل ويعيشان في رغد العيش من عملهما في القنوات التركية.
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