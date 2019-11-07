بعد استقبال البغدادي وشقيقه.. صحيفة: أردوغان ييسر عمل داعش ولا يهمه استهدافهم

مر أسبوعان منذ مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي ابو بكر البغدادي، خلال غارة أمريكية في شمال سوريا، ومع ذلك لا يُعرف سوى القليل عن الإرهابي، لكن أمس كشفت ذا ناشيونال عن قصة شقيق البغدادي والحارس الشخصي السابق جمعة الذي تمكن من السفر من سوريا إلى اسطنبول دون عوائق ، قبل أشهر فقط من وفاة أخيه.



ووفقا ل ذا ناشيونال، يعتقد المسؤولون الأمنيون أنه كان رسولًا للبغدادي، فكان يزوده بمعلومات مهمة عن عمليات داعش في تركيا وسوريا والعراق بعد شهور من فقدان خلافته.



ووفقا للصحيفة، يبدو أن حركات "جمعة" لم تكتشفها أنقرة. فتمت مراقبته من قبل أجهزة الأمن العراقية والأمريكية التي شاهدت كل تحركاته داخل تركيا.



وبرغم عدم وجود صور لشقيق داعش أو معلومات حول مظهره أو عمره أو مكان وجوده، إلا أنه يعد الناقل الفعلي لرسائل البغدادي، وهذا ما كان يفعله زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن لنقل المعلومات، حيث كان يستخدم رسولا لأتباعه.



وهذا الأمر يوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لن يفعل ما يكفي لمحاربة داعش بل ييسر عملهم، ف البغدادي كان يقيم في محافظة إدلب بسوريا، على بعد أقل من 10 كيلومترات من تركيا، وزار عدة مرات البلاد ايضا.



والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن جمعة شقيق البغدادي كان يسافر بحرية لنقل رسائل أخيه، كما أجرى عدة رحلات بطول 2300 كيلومتر إلى قلب تركيا دون عوائق، ما يوضح أن أنقرة لا تأخذ تهديد داعش ولا محاربته على محمل الجد مما يسمح لعناصره بالهروب على الحدود السورية والاستمرار في إحداث الفوضى والإرهاب في الخارج.



وقال مسؤول لصحيفة ذا ناشيونال إنه بالنسبة للشرطة التركية ف "داعش ليس العدو الحقيقي" أنما المقاتلين الأكراد الذي شن من أجلهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عدوانا عسكريا، ما يؤكد أنه لا يعمل لدحر داعش ولكنه يزعم لنيل أمر آخر.