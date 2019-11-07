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رياضة

شاهد | وزير الرياضة والجنايني وغريب يقرأون الفاتحة مع المنتخب الأولمبي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:23 م
صدى البلد
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ريهام بكير
حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على التوجه فور وصوله مطار القاهرة الدولى إلى معسكر المنتخب الأولمبى لكرة القدم لمؤازرته قبل خوضه لقاء الافتتاح مع مالى غدا فى أولى مبارياته بالبطولة الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو.

وحرص الجميع في وجود عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة وأحمد عبد الله عضو اللجنة والمشرف على المنتخب الأولمبي في المران الأخير على قراءة الفاتحة ، داعين الله عز وجل في ان يحالفهم التوفيق في البطولة ، وينجحوا في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 من شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، على أن يتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.
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