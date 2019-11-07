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رياضة

إشبيلية إلى الدور الثاني من الدوري الأوروبي بفوز على لوكسمبرج

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:18 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق إشبيلية الإسباني فوزا عريضا على مضيفه دوديلانج بطل لوكسمبرج بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في إطار رابع مُباريات دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وفي نفس المجموعة تعادل فريق أبويل القبرصي مع ضيفه قره باغ بطل أذربيجان، مع بقاء مباراتين ستُحددان هوية الفريق الثاني المتأهل للدور التالي.

وبعد هذه النتائج تأهل إشبيلية للدور التالي بعد رفع رصيده للنقطة 12، فيما يتنافس قره باغ وله 5 نقاط، ودوديلانج وله 3 نقاط، وأبويل الذي يتذيل الترتيب بنقطتين على بطاقة التأهل الثانية.

وحقق فريق بازل السويسري على أرضه سانت ياكوب بارك انتصارا مهما على منافسه المباشر خيتافي الإسباني بهدفين مقابل هدف، وفي ذات المجموعة فاز كراسنودار الروسي على ضيفه طرابزون سبور التركي بهدفين دون رد.
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