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رياضة

لاتسيو يخسر من سيلتك على الأوليمبيكو.. ورين يخسر خارج أرضه

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:35 م
صدى البلد
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أحمد هاني
خسر فريق لاتسيو الإيطالي على ملعبه "الأولمبيكو" أمام منافسه سلتيك الاسكتلندي بهدفين لهدف، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة بدور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

وافتتح النجم الإيطالي المميز إيموبيلي باب التسجيل لأصحاب الأرض لاتسيو بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

ولكن الضيوف تعادلوا سريعًا، بتسجيل جايمس فوريست هدف معادلة النتيجة في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني، حاول الفريقان خطف نقاط المباراة الثلاث، وقبل ثوان قليلة على انتهاء المباراة، وبخطأ قاتل من دفاعات الفريق العاصمي، خطف سلتيك الفوز عن طريق اللاعب أوليفر نيتشام، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدفين لهدف.

وفي نفس المجموعة الخامسة، خسر أيضا رين الفرنسي خارج أرضه أمام سي إف آر كلوج الروماني بهدفٍ نظيف.

وبذلك يتصدر سيلتك المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن كلوج الروماني، بينما جاء لاتسيو بالمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، واحتل رين المركز الأخير برصيد نقطة.
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