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كيميائي بمحطة تحلية العلمين: إجراء تحاليل للتأكد من جودة المياه المحلاة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:02 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال أحمد سامي كيميائي معمل بمحطة تحلية مياه البحر بالعلمين، إننا نجري تحاليل كيميائية للتأكد من جودة مياه البحر المالحة او المياه التي يتم إنتاجها وتحليتها.

وأضاف أحمد سامي في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أنا مسؤول عن جودة مياه البحر القادمة من البحر ونتعرف على الخواص الفيزيائية الخاصة بها للتعرف على كيفية تحلية مياه الشرب وكمية الكيماويات التي يتم إضافتها لتحليتها".

وتابع احمد سامي:" أقوم بتحديد الجرعات التي يتم إضافتها على مياة البحر من أجل تحليتها، ونعمل وفقا لمواصفة قياسية تابعة لوزراة الصحة، والوزارة تحصل على عينات بشكل دوري لتحليلها".

ومن جانبه قال عمر حامد مهندس موقع بالمحطة، إن المرحلة الأخيرة في المعالجة بها غرف مكونة من طبقة من الزلط محملة كربونات الكالسيوم التي تتفاعل معها المياه ثم تصبح المياه صالحة للشرب.
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