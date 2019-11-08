محلية البرلمان تناقش عددا من طلبات الإحاطة بشأن الصرف الصحي ورصف الطرق .. 17 نوفمبر



قال النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن لجنة الإدارة المحلية ستعقد اجتماعا يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.



وأكد النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللجنة ستناقش عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تأخر أعمال الصرف الصحى ورصف الطرق وإنشاء المدارس فى عدد من المحافظات.



وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن اللجنة بعد مناقشتها لطلبات الإحاطة تقوم بمواجهتها بالمسئولين سواء فى وزارة لكى نضع حلول لهذه المشاكل فى المحافظات.



وكان قد رفع الدكتور على عبدالعال جلسات المجلس لهذا الأسبوع، على أن تعقد الجلسات المقبلة صباح يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر من نفس الشهر الجارى.



وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء الماضى، إلقاء عدد من النواب، بيانات عاجلة حول مشكلات المواطنين، فيما استعرضوا عددا من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن مشكلات قطاع البريد والاتصالات.

