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رياضة

الدوري الإماراتي.. الشارقة يستعيد الصدارة بثنائية في شباك الجزيرة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:31 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق الشارقة الفوز على مضيفه فريق الجزيرة، بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم الخميس، على ملعب "محمد بن زايد"، فى قمة مباريات الجولة السابعة من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي".

أنهى الشارقة، الشوط الأول من المباراة، متقدما بهدف سجله اللاعب أوتابيك شوكوروف فى الدقيقة 20، من تسديدة قوية فشل حارس الجزيرة في التصدي لها.

وسجل محمد سعيد الشحي هدف الشارقة الثانى في الدقيقة 88 من عمر المباراة، من تسديدة على يسار حارس الجزيرة.

جدير بالذكر أن الجزيرة سوف يستضيف الإسماعيلى يوم 26 من شهر نوفمبر الجارى، فى إياب كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، وكان لقاء الذهاب قد حسمه الدراويش، بثنائية نظيفة.
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