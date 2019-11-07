ضربة موجعة لـ bein sports .. ماذا يعنى فسخ التعاقد بين الكاف ولاجاردير؟

بدأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فى أخذ خطوات قوية بشأن فسخ التعاقد مع الشركة الفرنسية "لاجاردير" المالكة لحقوق بث وتسويق بطولاته.



ويرى المكتب التنفيذى للكاف أن العقد الموقع مع الشركة فى العهد الماضى للاتحاد الأفريقي "عيسي حياتو" يفتقد إلى العديد من الطرق القانونية، خاصة فى تسويق الحقوق الخاصة بالبطولات.



وكان المكتب التنفيذي السابق بالاتحاد الأفريقي وقع عقدا رسميا مع الشركة الفرنسية يفيد بحصولها على حقوقه الحصرية وتسويق بطولاته حتى نهاية عام 2028 مقابل مليار دولار.



وأعطت الشركة الفرنسية حقوق بث بطولات الكاف سواء الأمم الأفريقية أو دورى أبطال أفريقيا أو الكونفيدرالية الأفريقية أو التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم إلى مجموعة قنوات bein sports القطرية المشفرة.



وبعد فسخ التعاقد المتوقع بشكل رسمى خلال الأيام المقبلة بين الكاف والشركة الفرنسية لاجاردير ستصبح قنوات bein sports ليس لها علاقة بالحصول على البطولات وبثها بشكل حصرى.