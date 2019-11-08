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مرأة

للحوامل.. أكلة شتوية تنقذك من ارتفاع ضغط الدم

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:01 ص
للحوامل.. اكلة شتوية
للحوامل.. اكلة شتوية تنقذك من ارتفاع ضغط الدم
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حياة عبد العزيز
من الضروري على الحوامل تناول كمية مناسبة من الفيتامينات والمعادن والبروتين والألياف، فيجب ان تختاروجبات غذائية صحية.

يشير موقع "boldsky" ان العدس من الوجبات الصحية التي يجب ان تتناولها الحاومل بإستمرار، لنمو الطفل داخلها بصحة جيدة، فوجبة العدس تلبي احتياجات الطفل الصحية.

وفقا لدراسة اجريت على النساء الحوامل، وجد ان الوجبات الغذائية التي تحتوي على كربوهيدرات عالية تساعد على تنظيم السكر في الجسم، فالعدس والخضروات من الوجبات الصحية التي تحتوي على كربوهيدرات.

وتحتاج النساء الحوامل إلى الطاقة التي توفرها الكربوهيدرات لنمو طفل سليم ، لأن الجلوكوز الذي يتم الحصول عليه من الكربوهيدرات هو الوقود الأساسي للنمو داخل الرحم.

ومن الفوائد التي يتمتع بها العدس للحوامل، فهو يقلل من ارتفاع ضغط الدم، وتفادي خطر العيوب الخلقية، ويمنع الإمساك.
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