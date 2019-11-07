محطة التحلية بالعلمين توفر ثُلث مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا

قال محمود نصر، مدير تعاقدات بمحطة تحلية مياه البحر بالعلمين، إن المحطة بها تكنولوجيات مرتفعة التكلفة.



وأضاف محمود نصر في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد": "وفرنا ضخ مليون متر مكعب من نهر النيل بإنشاء محطة التحلية التي تنتج 150 ألف متر مكعب يوميا".



وتابع محمود نصر: "محطة التحلية وفرت لنا ثلث مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في السنة، مضيفا:" علينا الاستفادة من البحرين الأبيض والأحمر، ومياه التحلية، مطابقة لكل الأكواد العالمية، ووزارة الصحة تراقب على المنتج الاخير للتأكد من سلامة المنتج 100%".