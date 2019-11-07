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محطة التحلية بالعلمين توفر ثُلث مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:42 م
محطة تحلية مياة البحر
محطة تحلية مياة البحر - ارشيفية
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هاني حسين
قال محمود نصر، مدير تعاقدات بمحطة تحلية مياه البحر بالعلمين، إن المحطة بها تكنولوجيات مرتفعة التكلفة.

وأضاف محمود نصر في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد": "وفرنا ضخ مليون متر مكعب من نهر النيل بإنشاء محطة التحلية التي تنتج 150 ألف متر مكعب يوميا".

وتابع محمود نصر: "محطة التحلية وفرت لنا ثلث مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في السنة، مضيفا:" علينا الاستفادة من البحرين الأبيض والأحمر، ومياه التحلية، مطابقة لكل الأكواد العالمية، ووزارة الصحة تراقب على المنتج الاخير للتأكد من سلامة المنتج 100%".
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