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توك شو

توفيق عكاشة: أنا مش بحط ميك أب ولا أي مستحضرات تجميل

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:30 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
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قسم التوك شو
قال توفيق عكاشة، إن إحدى أمنيات حياته أن يزور لبنان منذ إن كان طالبًا في الجامعة، لمشاهدة جمال طبيعة لبنان وجاء هذا في فترة توقف صناعة السينما المصرية وانتقلت إلى بيروت، لافتَا إلى أن بيروت دولة لديها عمالقة من الشعراء والكتاب والمطربين والفنانين.

وأضاف توفيق عكاشة، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يتحدث عن الأجيال القديمة، لكن أجيال السيلكون اللي موجودة دلوقتي أنا لا أعرفها ولكني أعرف جمال الطبيعة، أنا أعرف جمال الفنان فيروز، والفنانة صباح، والفنان عبد السلام النابلسي أعرف الكثير من الفنانين الذي لم يجعلوا من السيلكون وعمليات التجميل قضية رئيسية.

وأشار توفيق عكاشة إلى أن لبنان به جمال طبيعي رباني سواء في الطبيعة أو النساء أو الرجال، لافتًا أن "فيها جمال مالوش حل، ليه نعمل عمليات تجميل، هنتحول لتماثيل".

وأوضح أن الفنانين خلال فترة زمان كانت تضع الميك آب لأنه أمر هام لكل من يظهر على التلفاز لتداعيات الإضاءة، معقبًا: "أنا مش بحط ميكب ولا بحط كريم أساس، ربنا خلقني كده ولا هحط زبدة كاكاو ولا أي من مستحضرات التجميل".
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