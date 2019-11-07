صدمة بالمنتخب.. حسين الشحات يغيب 10 أيام وخارج تشكيل مباراة كينيا وجزر القمر

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن حسين الشحات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سوف يغيب عن صفوف الفراعنة الكبار لمدة 10 أيام.



قال المصدر ذاته إن حسين الشحات أصبح خارج حسابات منتخب مصر الوطنى أمام كينيا وجزر القمر المقرر إقامتهما فى إطار تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.



أضاف: حسام البدري المدير الفني للفراعنة الكبار تمسك ببقاء حسين الشحات فى معسكر المنتخب الأول استعدادا لمواجهة منتخب كينيا وجزر القمر المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر الجاري.



لفت إلى أن حسين الشحات سوف يتم علاجه على نفقة اتحاد الكرة الذي قرر تحمل كافة التكاليف المالية تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول.



يذكر أن اتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي بشأن إصابة حسين الشحات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول خلال مباراة منتخب ليبيريا.



وجاء بيان الجبلاية على النحو التالي:



أكدت الأشعة سلامة حسين الشحات لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم من أي إصابة قوية، أثبتت أنها مجرد كدمة في الركبة تحتاج إلى فترة علاج لعدة أيام فقط.



وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب خضوع اللاعب لتدريبات علاجية خلال فترة تواجده على أمل تعافيه ولحاقه بمشوار الفريق خلال المرحلة الحالية.



ويستعد المنتخب لمواجهة كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون.



وتغلب منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري على نظيره منتخب ليبيريا بهدف دون رد أحرزه حمدى فتحى فى إطار الاستعداد لمواجهة منتخب كينيا فى مستهل مشوار تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

