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برلمان

نائب: 3 قوانين مكملة للدستور لها الأولوية فى الإصدار خلال دور الانعقاد الحالي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أننا كلجنة انتهينا من مناقشة قانون الإدارة المحلية ، والذى يضم 157 مادة ، مشيرا إلى أننا ننتظر عرض القانون على الجلسة العامة للبرلمان قريبا.

وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن حتى الان تم إحالة مشروع قانون مجلس الشيوخ ومشروع قانون التقسيم الإدارى من اللجنة العامة للبرلمان إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشته.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن أهمية قانون التقسيم الإدارى تتمثل فى أنه يساعد فى توسيه التمثل فى إنتخابات المجالس المحلية.

وأوضح أهمية إقرار قوانين الإدارة المحلية ومجلس الشيوخ والتقسيم الإدارى خلال دور الإنعقاد الحالى بالبرلمان بإعتبارها من القوانين المكملة للدستور.
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