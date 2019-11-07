تامر مرسى يتعاقد مع أحمد السقا لـ مسلسل رمضان المقبل

تعاقد المنتج تامر مرسى مالك شركة سينرجى للإنتاج مع النجم أحمد السقا لتقديم مسلسل تلفزيونى لموسم دراما رمضان المقبل، عقب النجاح الذى حققه مسلسله الأخير "ولد الغلابة".



ويشارك في بطولة المسلسل بجانب أحمد السقا كل من محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، والمنتج صادق الصبّاح.



قدم المنتج تامر مرسى عدد كبير من الأعمال الناجحة فى السينما والتلفزيون خلال رحلة طويلة من الإنتاج فى مصر والعالم العربى، ومن المنتظر ان يعلن عن باقى الأعمال التى يشارك بها خلال الأيام المقبلة.