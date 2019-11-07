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رياضة

علي درويش: استاد القاهرة يستقبل الجماهير من الساعة الثانية ظهرا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:44 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أكد اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة ، أن الاستاد سيفتح أبوابه غدا الجمعة أمام الجماهير بداية من الثانية ظهرا لحضور افتتاح بطولة افريقيا تحت 23 سنة ومباراة المنتخب الاولمبى المصرى و نظيره المالى.

وتابع : أن هناك اتفاق مع الجهات المعنية، لفتح أبواب الاستاد قبل مباريات المنتخب المصرى ب5 ساعات ، ولذلك قررنا تنفيذ تعليمات الجهات المعنية ﻻقامة المباراة فى تمام الساعة السابعة مساء.

يذكر أن استاد القاهرة يستقبل مباريات المجموعة الأولى التى تضم مصر ومالى وغانا والكاميرون اما استاد السلام تقام عليه مباريات المجموعة الثانية التى تضم كوت ديفوار وزامبيا وجنوب افريقيا ونيجيريا.
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