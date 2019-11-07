محافظ بورسعيد يستقبل الانبا تادرس ورجال الكنيسة للتهنئة بذكرى المولد النبوي|صور

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، نيافة الانبا تادرس مطران بورسعيد ووفود الكنائس للتهنئة بذكري المولد النبوي الشريف ، وذلك بحضور المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة.



ورحب محافظ بورسعيد بالانبا تادرس ، ووفود الكنائس مشيرًا إلى عمق مشاعر المحبة والأخوة بين المصريين بمختلف فئاتهم وطوائفهم والتي تعكس جوهر الروح المصرية التي يشهد لتماسكها التاريخ موكدا بان تلك المناسبات اعياد لنا جميعا نشارك بعضنا البعض التهاني معربا عن سعادته بهذا اللقاء.



ومن جهته أشاد الأنبا تادرس بجهود محافظ بورسعيد ودعمه المتواصل لدفع عجلة التنمية الشاملة على أرض المحافظة التي تشهد العديد من المشروعات التنموية والقومية العملاقة مشيرا بان الجميع لمس التطوير الذي شهدته المحافظة في العديد من المجالات