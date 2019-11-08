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برلمان

بشرى للمقبلين على الزواج.. برلماني يكشف سبب تراجع سعر جرام الذهب 20 جنيها

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:00 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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حسن رضوان
بعد انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 20 جنيها بنهاية تعاملات الأسبوع أمس مسجلا مستوى 669 جنيها، أرجع حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اسباب انخفاض الذهب لعدة أسباب.

وقال "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن من أبرز الأسباب التي دفعت الذهب ليتراجع إلى هذا الحد بعد ارتفاعه خلال الشهور الماضية، هو اتفاق الولايات المتحدة خلال الفترة السابقة مع الصين مما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب عالميًا.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن هذا التراجع يعتبر بمثابة بشرى سارة للقادمين على الزواج؛ حيث إن انخفاضه يسهم في تقليل نسبة التكلفة على المواطن، ولكن بالنسبة للتجار سوف يؤثر هذا التراجع سلبيًا من حيث إن هناك عددا كبيرا من التجار قاموا بشراء عدد من الذهب لبيعها مرة اخرى.

يأتي ذلك بعد أن سجلت أسعار الذهب تباينا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بين انخفاض وارتفاع ليتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 20 جنيها بنهاية تعاملات الأسبوع أمس الخميس مسجلا مستوى 669 جنيها.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 يوم الأحد أول تعاملات الأسبوع المنقضي سعر 689 جنيها ثم تراجع 5 جنيهات مسجلا 684 جنيها يوم الإثنين.

وواصل الذهب انخفاضه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلا مستوى 673 جنيها يوم الثلاثاء الماضي و677 جنيها أمس الأربعاء و669 جنيها اليوم الخميس.

انخفض الذهب أمس وخسر بعضا من جاذبيته كملاذ آمن بعدما قالت الصين إنها اتفقت مع الولايات المتحدة فى الأسبوعين الآخيرين على إلغاء مرحلى لرسوم جمركية إضافية تبادل البلدان فرضها خلال حربهما التجارية المستمرة منذ شهور.

وانخفض الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1487.27 دولار للأوقية (الأونصة) ونزلت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1488.3 دولار للأوقية.

كان مسئول كبير في الإدارة الأمريكية أخبر رويترز أمس الأربعاء، أن من الممكن إرجاء اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج لتوقيع اتفاق تجارة مرحلي حتى ديسمبر حيث مازالت المناقشات مستمرة بشأن الشروط ومكان الاجتماع.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.57 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 931.51 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1800.87 دولار للأوقية.
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