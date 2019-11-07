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رياضة

30 دقيقة مدة حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 عاما

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:10 م
مباراة مصر ومالي
مباراة مصر ومالي
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يسرى غازى
كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، ان مدة حفل الافتتاح الخاص بالبطولة غدا الجمعة، يستغرق 30 دقيقة فقط.

ويبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة 5:45، وينتهي الساعة 6:15، حيث يتضمن فقرات غنائية واستعراضية قصيرة.

تقام البطولة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، حيث وقع منتخب مصر الأوليمبي في مجموعة تضم الكاميرون وغانا ومالي، أما المجموعة الثانية، فقد ضمت كوت ديفوار وزامبيا وجنوب افريقيا ونيجيريا.
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