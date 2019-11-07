30 دقيقة مدة حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 عاما

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، ان مدة حفل الافتتاح الخاص بالبطولة غدا الجمعة، يستغرق 30 دقيقة فقط.
ويبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة 5:45، وينتهي الساعة 6:15، حيث يتضمن فقرات غنائية واستعراضية قصيرة.
تقام البطولة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، حيث وقع منتخب مصر الأوليمبي في مجموعة تضم الكاميرون وغانا ومالي، أما المجموعة الثانية، فقد ضمت كوت ديفوار وزامبيا وجنوب افريقيا ونيجيريا.
ويبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة 5:45، وينتهي الساعة 6:15، حيث يتضمن فقرات غنائية واستعراضية قصيرة.
تقام البطولة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، حيث وقع منتخب مصر الأوليمبي في مجموعة تضم الكاميرون وغانا ومالي، أما المجموعة الثانية، فقد ضمت كوت ديفوار وزامبيا وجنوب افريقيا ونيجيريا.