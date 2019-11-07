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أخبار العالم

وزير الثقافة الفلسطيني يستنكر منع السلطات الإسرائيلية عرض فيلم ينحاز للشعب الضحية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:20 م
المسجد الأقصى - أرشيفية
المسجد الأقصى - أرشيفية
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أ ش أ
استنكر وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، دعوة الاسرائيلية (ميري ريغيف) التي منعت عرض فيلم للمحامية ليئا تسيميل تعرض فيه دفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني، ودفاعها عن الأسرى في سجون الاحتلال، والذي كان مقررا عرضه مطلع الأسبوع المقبل في مهرجان "دكافيف الجليل" في بلدة ترشيحا الواقعة بمنطقة الجليل الأعلى في أراضي العام 1948.

وقال أبو سيف - في بيان للوزارة اليوم الخميس - إن الجانب الاسرائيلي يخيفه عرض الحقائق التي جاءت نتيجة لممارسات التطرف الصهيوني واليميني خلال عقود بحق الشعب الفلسطيني، والتي تفضح الاحتلال الاستيطاني للأرض الفلسطينية وتعرض من خلاله المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني نتيجة للاحتلال الذي يستهدف من خلالها قمع الإرادة الوطنية والشعبية من أجل الحرية والاستقلال .

ومن المعروف أن تسيميل كرست جهدها ووقتها دفاعا عن المناضلين في سجون الاحتلال وتعرضت إلى التحريض والملاحقة من قبل اليمين الإسرائيلي الذي كان يرى فيها الحقيقة التي زورها التاريخ الصهيوني في استهداف الأرض والإنسان الفلسطيني.
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