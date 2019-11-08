النشرة المرورية الصباحية على الطرق الصحراوية والسريعة

شرحت مصادر بالإدارة العامة للمرور، الحالة المرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والصحراوية، في صباح اليوم الجمعة مشيرة إلي انها تعمل بصورة طبيعية بدون أي إغلاقات أو معوقات.



ونوهت الإدارة، بأن طرق القاهرة - الإسكندرية الصحراوية والزراعي، والكريمات الصحراوي الشرقي، والقطامية - العين السخنة، والسويس الصحراوي، والواحات، وأسيوط الغربي، وطريق هضبة الجلالة، والزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، يشهدون استقرار تام بدون اى معوقات، لاسيما استقرار الحالة على محور 26 يوليو وكذلك الطريق الدائري بكامل قطاعاته.



فيما وجه اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، باستمرار رفع حالة الطوارئ للتعامل مع تحذيرات الأرصاد في الطقس السيئ، حيث يتم مراقبة الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية من خلال غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، مع الربط الفعّال بين الأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة على هذه الطرق، وبين شرطة النجدة ووحدات الإسعاف والحماية المدنية للتدخل في حالات الطوارئ والحوادث، لاسيما إنقاذ السيارات من خلال سيارات الإنقاذ المجهزة وأوناش المرور.



وقال مدير الإدارة العامة للمرور، إنه نفاذا لخطة وزارة الداخلية لوضع حلول لجميع المشكلات المرورية، تم تكثيف التواجد المروري على جميع الطرق الصحراوية الرابطة بين المحافظات بالتنسيق مع الإدارات العامة لمرور القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والسويس، وكذلك الطريق الدائري بجميع قطاعاته والطريق الإقليمي، عن طريق الدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الثابتة والمتحركة وسيارات الدفع الرباعي والأوناش ودراجات المرور.



وتتضمن الخطة المرورية التنسيق التام مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط مع غرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ التي تتضمن انفجار مواسير المياه أو سقوط الأشجار أو المؤثرات التي قد تؤدي إلى تعطل الحركة المرورية.



وحفاظا على الأرواح وللتدخل في حالات الطوارئ، دعت الإدارة إلى الاتصال بالرقم 01221110000 للإغاثة المرورية على الطرق السريعة.