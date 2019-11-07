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أخبار العالم

الإدارة الكردية تتهم تركيا باستخدام أسلحة محرمة دوليا في شمال سوريا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:10 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
اتهمت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا الجيش التركي باستخدام أسلحة محرمة دوليا ، بما في ذلك الفوسفور الأبيض في بعض مناطق شمال شرق البلاد.

وأضافت الادارة ، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس ، أن تجاوزات تركيا بحق مكونات شمال شرق سوريا تستوجب قانونيا الملاحقة والمقاضاة ، وهي تعتبر انتهاكا صارخا للقوانين والعهود والمواثيق الدولية.

وأوضحت أن ما جرى وما زال يجري في عفرين من جرائم شواهد حية لضرورة تشكيل لجان تحقيق ومساءلة ، لافتة إلى أن تركيا والمرتزقة الذين تدعمهم مستمرون في ضرب معايير القوانين الدولية في مناطق راس العين وتل أبيض ، مشيرة إلى أن تركيا استخدمت الأسلحة المحرمة دوليا ، واستهدفت أكثر من 30 شخصا من المدنيين العزل ، بينهم أطفال بهذه الأسلحة المحظورة دوليا.

وأكدت أن لديها أدلة واثباتات تدين تركيا ، وأنها على استعداد لاستقبال اللجان المختصة والتعاون معها للعمل بكل حيادية في مناطق الهجوم التركي.
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