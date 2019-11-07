جمال شعبان يناشد الرئيس بإطلاق مبادرة للكشف عن مسببات الموت المفاجئ للشباب‎

اكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق واستاذ كهرباء القلب ، ان المبادرات التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الصحة تعد بمثابة طوق النجاة وتخفيف ألم المصريين ،هذا بالاضافة لكونها مبادارت علاجية ومعلوماتية عن الخريطة الصحية في مصر.



واضاف شعبان في تصريحات خاصة لصدي البلد ،ان حملة ١٠٠ مليون صحة تعد بمثابة نقطة فارقة في صحة المصريين وتخفيف الوجع عن الفيروس الذي كان يأكل اكبادهم موضحا ان الرئيس لم يغفل عن المرأة المصرية في تلك المبادرات واختصها بمبادرة صحة المراة التي لاتقل اهمية عن المبادرات الرئاسية السابقة .



وناشد شعبان السيد الرئيس تبني مبادرة رئاسية للاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة للموت المفاجيء في الشباب علي ان يكون عنوانها : ومن أحياها( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا)