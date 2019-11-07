أمريكا تصنف عضوا بارزا تابع للقاعدة بـ الساحل الإفريقي إرهابيا عالميا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تصنف "أمادو كوفا" العضو البارز في إحدى الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، كإرهابي عالمي بموجب أوامر تفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين ارتكبوا أو يشكلون خطرا كبيرا بارتكاب أعمال إرهابية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورجان أورتاجوس اليوم /الخميس/ إن هذا التصنيف يهدف إلى منع استخدام الموارد اللازمة للتخطيط بهدف شن هجمات إرهابية وتنفيذها.



وأضافت أن من بين تبعات هذا القرار حظر جميع الممتلكات والمصالح الموجودة بالولايات المتحدة مما له صلة بذلك الشخص، والتي تأتي لاحقا إلى داخل الولايات المتحدة أو ضمن ملكية أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويمنع الأشخاص الأمريكيون عموما من الانخراط في أي معاملات معه.



ولفت إلى أن أمادو كوفا هو عضو بارز في جماعة (نصرة الإسلام والمسلمين)، إحدى الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة النشطة في منطقة الساحل بأفريقيا، والتي صنفتها وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية في سبتمبر 2018، وقد تم إنشاء تلك الجماعة في مارس 2017 بقيادة إياد غالي والذي تم تصنيفه من جانب الخارجية الأمريكية كشخص إرهابي عالمي كذلك.



وأوضحت المتحدثة أن تلك الجماعة أعلنت مسؤوليتها عن العديد من الهجمات والخطف منذ مارس 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 500 مدني، وشملت هذه الهجمات ما حدث في يونيو 2017 في منتجع يتردد عليه الغربيون خارج باماكو عاصمة مالي ، وعدة هجمات مميتة على القوات المالية ؛ إلى جانب اعتداءات منسقة واسعة النطاق في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو ، في 2 مارس 2018، وفي وقت سابق من هذا العام ، قاد كوفا هجوما على الجيش المالي قتل فيه أكثر من 20 جنديًا.